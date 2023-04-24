Загрози з білорусі наразі немає - Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n182332-zagrozy-z-bilorusi-narazi-nemaie-zelenskyy.htmlРакурс
Загроз атаки з боку білорусі наразі немає.
Про це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі сьогодні, 24 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку білорусі — ред.) немає, — зазначив Зеленський.
За словами президента, під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах.
У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був, — наголосив він.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»