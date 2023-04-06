Білоруси навчають російських військових, які їдуть воювати в Україну

https://racurs.ua/ua/n181723-bilorusy-navchaut-rosiyskyh-viyskovyh-yaki-yidut-vouvaty-v-ukrayinu.html

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У Міноборони республіки білорусь розповіли про навчання російських військових. Півтисячі інструкторів зс рб готують російських військових на білоруських полігонах.

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Про це розповів начальник Головного управління бойової підготовки ЗСУ генерал-майор Олександр Бас. Регіональне угруповання російських військ розгорнули в білорусі минулої осені.

Навчанням і підготовкою підрозділів регіонального угруповання військ займаються понад 500 білоруських інструкторів. Володіють високим рівнем необхідних практичних навичок і знань. Цей факт підтверджується відгуками російських колег і результатами контрольних занять, — сказав Бас.

Зазначимо, що стільки ж білоруських військових інструкторів назвав диктатор олександр лукашенко під час звернення до народу та парламенту.

Бас додав, що тренування проводяться на ряді полігонів і районів області, а навчальний процес «базується на сучасних формах і способах ведення бойових дій».

Створено чудові умови проживання. Сам навчальний процес базується на досвіді ведення бойових дій у ході військової спеціальної операції, ми адаптуємо цей досвід і застосовуємо його для підготовки особового складу, який входить до складу регіонального угруповання військ, — сказав білоруський військовий.

Росіян у білорусі навчають бойовим діям на будь-якій місцевості, включно з міськими умовами, із застосуванням БПЛА різних типів та інших сучасних видів озброєння, військової та спеціальної техніки.