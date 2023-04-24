К 20 годам заключения приговорен «премьер-министр Подкарпатской Руси»https://racurs.ua/n182336-k-20-godam-zaklucheniya-prigovoren-premer-ministr-podkarpatskoy-rusi.htmlРакурс
До 20 років позбавлення волі самопроголошеного «прем'єр-міністра» псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь» засудив Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.
Про це повідомляють прес-служби СБУ та Закарпатської обласної прокуратури.
За інформацією ЗМІ, йдеться про закарпатця Петра Гецка, уродженця села Кушниця, який проголосив себе «прем'єр-міністром русинів».
За вказівкою спецслужб рф, зловмисник намагався створити передумови для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Одним із його ключових завдань було створення та проголошення на території Закарпатської області псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь», — зазначають в СБУ.
Зазначається, що зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою України, а з початком повномасштабного російського вторгнення він активізував просування у публічному просторі антидержавних проросійських наративів.
Вже на наступний день після оголошення «спецоперації в Україні» засуджений поширив відеозвернення до президента рф. У ньому продовжував наполягати на необхідності утворення «Підкарпатської Русі» та запевняв, що «русини» повністю підтримують політику рф, — зазначають у прокураторі.
У відеозверненні до російського диктатора він, зокрема, закликав до таких дій:
- перетворити Західну Україну в «Карпатскую Русь на правах мандатах, титулах русинов»;
- не завершувати так звану «спеціальну військову операцію» в Україні без урахування низки факторів стосовно Закарпаття.
Також він продовжив активно розкручувати кремлівську версію про «геноцид русинів».
Зловмисника оголошено у міждержавний розшук. З 2014 року він переховується від суду на території росії.
До цього він вже був засуджений у 2021 році за статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу України. Тепер суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді, вчинених повторно (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).
Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку суду йому призначено остаточне покарання — 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна, — зазначають у прокуратурі.
Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.