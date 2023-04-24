Засуджено самопроголошеного «прем’єр-міністра» псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь», фото: Віталій Глагола

https://racurs.ua/ua/n182336-do-20-rokiv-uv-yaznennya-zasudjeno-premier-ministra-pidkarpatskoyi-rusi.html

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До 20 років позбавлення волі самопроголошеного «прем'єр-міністра» псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь» засудив Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

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Про це повідомляють прес-служби СБУ та Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією ЗМІ, йдеться про закарпатця Петра Гецка, уродженця села Кушниця, який проголосив себе «прем'єр-міністром русинів».

За вказівкою спецслужб рф, зловмисник намагався створити передумови для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Одним із його ключових завдань було створення та проголошення на території Закарпатської області псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь», — зазначають в СБУ.

Зазначається, що зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою України, а з початком повномасштабного російського вторгнення він активізував просування у публічному просторі антидержавних проросійських наративів.

Вже на наступний день після оголошення «спецоперації в Україні» засуджений поширив відеозвернення до президента рф. У ньому продовжував наполягати на необхідності утворення «Підкарпатської Русі» та запевняв, що «русини» повністю підтримують політику рф, — зазначають у прокураторі.

У відеозверненні до російського диктатора він, зокрема, закликав до таких дій:

перетворити Західну Україну в «Карпатскую Русь на правах мандатах, титулах русинов»;

не завершувати так звану «спеціальну військову операцію» в Україні без урахування низки факторів стосовно Закарпаття.

Також він продовжив активно розкручувати кремлівську версію про «геноцид русинів».

Зловмисника оголошено у міждержавний розшук. З 2014 року він переховується від суду на території росії.

До цього він вже був засуджений у 2021 році за статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу України. Тепер суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді, вчинених повторно (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку суду йому призначено остаточне покарання — 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна, — зазначають у прокуратурі.

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.