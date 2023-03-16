До відомого ужгородського священника-українофоба прийшла "Служба Божої безпеки України"

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До відомого ужгородського українофоба отця Сидору прийшли співробітники Служби безпеки України.

За даними слідства, настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору УПЦ Московського патріархату на Закарпатті неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які хочуть святкувати Різдво 25 грудня. Також під час проповідей він ображав вірян Православної церкви України.

Одіозному отцю Сидору, знаменитому «радикальному русину» та найбільшому на Закарпатті проповіднику «руського миру» повідомили про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Співробітники СБУ задокументували сім епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Отець Сидір — один з активних діячів русинського руху, який виступає за визнання русинів окремою нацією та створення на Закарпатті адміністративно-національної території «Підкарпатська Русь».

Сидір у 2007 році став лідером Сейму закарпатських русинів, а у 2008 році був фігурантом кримінальної справи із сепаратизму. Він засуджений у цій справі 2012 року на три роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.