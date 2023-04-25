У Зеленского назначили кураторов по комплектованию бригад контрнаступления - СМИ

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Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних «кураторів» з-поміж топ-посадовців і нардепів, які мають допомогти їм «закрити» нагальні потреби.

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Наскільки серйозно у Зеленського ставляться до потреби будь-що перемагати, може свідчити одна цікава непублічна зустріч, яка відбулася на Банковій на початку квітня. На нараду до Єрмака запросили понад десять осіб: кількох заступників глави Офісу президента, керівників силових відомств, топ-менеджерів із державної банківської та енергетичної сфер, кількох міністрів і депутатів, які проявили свою ефективність під час повномасштабної війни, — пише «Українська правда».

Імена присутніх з безпекових причин наразі не розголошуються, щоб не наражати їх на додаткову небезпеку. На зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак вказав, що Зеленський вирішив, що саме ці люди мають зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу. Після короткої доповіді Єрмака, його радниця Дарія Зарівна роздала кожному присутньому по кілька аркушів паперу з інфографікою про потреби їхніх бригад.

Це хороша ідея Зеленського. Це його люди, і вони зможуть реально швидко допомогти військовим. І президент ще й отримує інший канал зв’язку з цими бригадами напряму, тому ніякий вояка або чиновник не зможе доповідати на Банкову, що все чудово, коли насправді там у нього реальні проблеми. І це ви собі навіть не уявляєте який плюс, — цитує «Українська правда» одного із членів команди президента.

На Банковій стверджують, що такий підхід до комплектування бригад жодним чином не свідчить про недовіру до Міністерства оборони, а навпаки — має максимально має допомогти військовим.