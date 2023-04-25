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Ракурс
Артиллерия ВСУ отработала по целям оккупантов

Артиллерия ВСУ отработала по целям оккупантов (ВИДЕО)

25 апр 2023, 09:50
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Воїни реактивного артилерійського дивізіону Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали свою роботу про ворожих цілях.


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Кадри, заряджені на смерть окупантів. Робота бійців реактивного артилерійського дивізіону Третьої штурмової бригади, — йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Фейсбук.

Наслідки влучань по ворожих цілях — також у цьому відео.

Нагадаємо, 3-тя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) була сформована торік 9 березня на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», що почав створюватися у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення. 26 січня 2023 цей підрозділ ЗСУ перетворили на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ.

Источник: Ракурс


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