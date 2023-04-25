Артиллерия ВСУ отработала по целям оккупантов

https://racurs.ua/n182345-artilleriya-vsu-otrabotala-po-celyam-okkupantov-video.html

Ракурс

Воїни реактивного артилерійського дивізіону Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали свою роботу про ворожих цілях.

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Кадри, заряджені на смерть окупантів. Робота бійців реактивного артилерійського дивізіону Третьої штурмової бригади, — йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Фейсбук.

Наслідки влучань по ворожих цілях — також у цьому відео.

Нагадаємо, 3-тя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) була сформована торік 9 березня на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», що почав створюватися у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення. 26 січня 2023 цей підрозділ ЗСУ перетворили на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ.