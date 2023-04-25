Военные рф в Запорожской области подцепили сибирскую язву. Фото:

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Російські військові заразилися сибірською виразкою під час риття окопів у Запорізькій області.

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Під час підготовки окопів окупанти випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. Внаслідок цього весь підрозділ, залучений до робіт, тепер перебуває на карантині. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 25 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що двоє ворожих солдатів спочатку відправили у мелітопольську лікарню, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.

Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде, — написав Федоров.

Також він зазначив, що 25 квітня в районі села Азовське поруч з Бердянськом прогримів потужний вибух. Подробиці «бавовни» поки невідомі.

Нагадаємо, напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники мінують поля на тимчасово окупованій території Мелітопольського району та забороняють фермерам працювати.