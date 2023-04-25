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Военные рф в Запорожской области подцепили сибирскую язву. Фото:
Оккупанты в Запорожской области случайно раскопали сибирскую язву — властиhttps://racurs.ua/n182369-okkupanty-v-zaporojskoy-oblasti-sluchayno-raskopali-sibirskuu-yazvu-vlasti.htmlРакурс
Російські військові заразилися сибірською виразкою під час риття окопів у Запорізькій області.
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Під час підготовки окопів окупанти випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. Внаслідок цього весь підрозділ, залучений до робіт, тепер перебуває на карантині. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 25 квітня повідомив у Telegram.
Зазначається, що двоє ворожих солдатів спочатку відправили у мелітопольську лікарню, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.
Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде, — написав Федоров.
Також він зазначив, що 25 квітня в районі села Азовське поруч з Бердянськом прогримів потужний вибух. Подробиці «бавовни» поки невідомі.
Нагадаємо, напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники мінують поля на тимчасово окупованій території Мелітопольського району та забороняють фермерам працювати.
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