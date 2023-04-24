Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники мінують поля на окупованих територіях, фото: Іван Федоров

Рашисти мінують поля у Мелітопольському районі (ІНФОГРАФІКА)

24 кві 2023, 17:55
999

Російські загарбники мінують поля на тимчасово окупованій території Мелітопольського району Запорізької області і забороняють фермерам працювати.


.

Про це сьогодні, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Обережно, ворожі міни! Окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі селища Веселе Мелітопольського району, — наголошує Федоров. — Тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях.

Він зазначив, що до цього рашисти мінували околиці тимчасово окупованого Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.

До чогось готуються? — резюмує Федоров.

Російські загарбники мінують поля на окупованих територіях, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів