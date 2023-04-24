Російські загарбники мінують поля на окупованих територіях, фото: Іван Федоров

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Ракурс

Російські загарбники мінують поля на тимчасово окупованій території Мелітопольського району Запорізької області і забороняють фермерам працювати.

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Про це сьогодні, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Обережно, ворожі міни! Окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі селища Веселе Мелітопольського району, — наголошує Федоров. — Тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях.

Він зазначив, що до цього рашисти мінували околиці тимчасово окупованого Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.