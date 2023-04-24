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Ракурс
Российские захватчики минируют поля на оккупированных территориях, фото: Иван Федоров

Рашисты минируют поля в Мелитопольском районе (ИНФОГРАФИКА)

24 апр 2023, 17:55
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Російські загарбники мінують поля на тимчасово окупованій території Мелітопольського району Запорізької області і забороняють фермерам працювати.


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Про це сьогодні, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Обережно, ворожі міни! Окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі селища Веселе Мелітопольського району, — наголошує Федоров. — Тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях.

Він зазначив, що до цього рашисти мінували околиці тимчасово окупованого Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.

До чогось готуються? — резюмує Федоров.

Російські загарбники мінують поля на окупованих територіях, фото: Іван Федоров

Источник: Ракурс


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