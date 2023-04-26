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Ракурс
Российские самолеты над Балтийским морем. Фото: ВВС Германии

НАТО перехватило российские самолеты над Балтийским морем (ФОТО)

26 апр 2023, 12:50
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Російські військові літаки були перехоплені над Балтійським морем.


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Авіація НАТО, а саме — Військово-повітряні сили Німеччини та Великої Британії, виявила та перехопила російські військові літаки, які летіли без сигналу транспондера. Про це 26 квітня німецькі ВПС повідомили у Twitter.

Два російські винищувачі Су-27 та один літак Іл-20 летіли у міжнародному повітряному просторі. При цьому у них був вимкнений сигнал транспондера.

Зазначається, що російську бойову авіацію перехопив літак-розвідник однієї з країн НАТО. Інші деталі інциденту поки не розголошують.

Російські літаки над Балтійським морем. Фото: ВПС Німеччини

Російські літаки над Балтійським морем. Фото: ВПС Німеччини

Російські літаки над Балтійським морем. Фото: ВПС Німеччини

Нагадаємо, у червні 2021 року бойові літаки російської федерації двічі порушили повітряний простір Данії. Тоді Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Данії звинуватили країну-агресора в навмисній провокації та вторгненні у повітряний простір.

Источник: Ракурс


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