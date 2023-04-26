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Стало известно, что в первую очередь Patriot будут защищать в Украине. Фото:
Главные задачи систем Patriot в Украине назвали военныеhttps://racurs.ua/n182391-glavnye-zadachi-sistem-patriot-v-ukraine-nazvali-voennye.htmlРакурс
Американські системи протиповітряної оборони Patriot вже перебувають на службі в ЗСУ.
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Ці комплекси покликані збивати балістичні ракети, але не є раціонально використовувати їх для знищення ракет С-300 на підльоті, наприклад, до Харкова. Основне завдання «Патріотів» — це прикриття об'єктів критичної інфраструктури, особливо стратегічних об'єктів. Наприклад, підстанцій, які живлять українські АЕС. Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 26 квітня заявив в ефірі «Радіо Свобода».
Це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції уже не раз були атаковані. Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків, — зазначив він.
Однак Ігнат наголосив, що командуванням може бути ухвалення рішення й про прикриття неба від російських ракет С-300. Таке рішення ухвалять, якщо «буде серйозна загроза та можливість».
У Повітряних силах пояснили, що зона ураження ракет С-300 становить 150 км по балістичній траєкторії, однак ракети з такої відстані б’ють неточно. Тобто діставати ворожі ракети на відстані від 50 км до 100 км можна буде іншими засобами й це буде ефективніше, ніж застосовувати «Патріот».
Нагадаємо, 23 квітня у Повітряних силах заявляли, що дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування. Інші ЗРК, які обіцяли передати Україні, вже в дорозі до своїх майбутніх позицій.
Джерело: «Радіо Свобода»
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