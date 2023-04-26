Почти сотню украинцев удалось эвакуировать из охваченного боями Судана

Почти сотню украинцев эвакуировали из Судана. Фото: Олег Николенко

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Ракурс

Із Судану вдалося евакуювати 91 громадянина України.

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Вивезло українців з охопленої боями країни Міністерство закордонних справ у співпраці з іншими відомствами. Від 24 до 26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян. У першій групі було 83 українці та чотири суданці — члени їхніх родин, а також 51 іноземець — громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс. Про це 26 квітня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За його словами, 64 українці виявили бажання повернутися додому. До України вони повинні прибути сьогодні. Іншу групу із пʼяти українців вдалося вивезти автобусом на територію Єгипту, зараз вони в безпеці. Ще трьох українських громадян евакували в координації з урядом Німеччини.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту, третя за останні п’ять років. Сили швидкого реагування почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Внаслідок бойових дій на території аеропорту в Хартумі був пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp, які від початку 2023 року виконували рейси в Єгипет та Саудівську Аравію.