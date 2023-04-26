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Последствия вражеских ударов по Донетчине. Фото: Нацполиция
рф атаковала ракетами Дружковку, ранены полицейские (ФОТО)https://racurs.ua/n182395-rf-atakovala-raketami-drujkovku-raneny-policeyskie-foto.htmlРакурс
Російські окупанти обстріляли ракетами Дружківку Донецької області.
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У ніч проти середи, 26 квітня, по місту було завдано удару двома ракетами С-300. Внаслідок «прильотів» були пошкоджені щонайменше сім житлових будинків та відділ поліції. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
Сьогодні вночі двома ракетами «С-300» ворог поцілив по місту Дружківка, — зазначили у відомстві.
Поранення дістали троє правоохоронців, які перебували при виконанні службових обов’язків.
А по Новогродівці російські війська завдали авіаудар ракетою «Р-37». Були пошкоджені чотири багатоповерхових будинки.
Також ворог завдав артилерійських ударів по Костянтинівку, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гараж. У Часовому Яру внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки та соціальну інфраструктуру.
Нагадаємо, 25 квітня російські загарбники завдали 75 обстрілів по Херсонській області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. А в Запорізькій області ворог завдав 67 ударів по територіальних громадах регіону.
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