Наслідки ворожих ударів по Донеччині. Фото: Нацполіція

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Російські окупанти обстріляли ракетами Дружківку Донецької області.

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У ніч проти середи, 26 квітня, по місту було завдано удару двома ракетами С-300. Внаслідок «прильотів» були пошкоджені щонайменше сім житлових будинків та відділ поліції. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Сьогодні вночі двома ракетами «С-300» ворог поцілив по місту Дружківка, — зазначили у відомстві.

Поранення дістали троє правоохоронців, які перебували при виконанні службових обов’язків.

А по Новогродівці російські війська завдали авіаудар ракетою «Р-37». Були пошкоджені чотири багатоповерхових будинки.

Також ворог завдав артилерійських ударів по Костянтинівку, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гараж. У Часовому Яру внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки та соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо, 25 квітня російські загарбники завдали 75 обстрілів по Херсонській області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. А в Запорізькій області ворог завдав 67 ударів по територіальних громадах регіону.