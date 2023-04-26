Луцкие депутаты просят Зеленского запретить русские церкви, в городе проведут аудит земли под храмами УПЦ МП

https://racurs.ua/n182401-luckie-deputaty-prosyat-zelenskogo-zapretit-upc-mp-v-gorode-provedut-audit-zemli-pod-hramami.html

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Депутати Луцькради ухвалили звернення до президента і Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП в Україні.

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«За» проголосували 36 обранців, рішення ухвалили одноголосно, передає кореспондент «Суспільного».

Також депутати підтримали проведення інвентаризації пам’яток та земель, які перебувають у володінні УПЦ МП на території громади.

Рішення про розірвання договорів депутати планують ухвалити на наступній сесії.

Нагадаємо, що 30 листопада 2022 року депутати Луцькради підтримали звернення до центральних органів влади щодо заборони Української православної церкви московського патріархату на території України.

Раніше Волинська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП в області. У Нововолинську та Володимирі районні ради вирішили припинити договори оренди землі під храмами УПЦ Московського патріархату.

Голова громади Турійська Олексій Безсмертний, в обов’язки якого входить, зокрема, головувати на сесії, пішов геть з залу і відмовився вести засідання сесії, на якій також мали намір позбавити місцеві громади УПЦ МП право користування землею під храмами.