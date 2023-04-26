На боевое дежурство ВСУ поставили еще одну новую систему ПВО

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Ракурс

Система ППО Skynex вже перебуває на бойовому чергуванні в Україні/

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Про це 26 квітня повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Skynex від компанії Rheinmetall може успішно вражати зокрема безпілотники 35-мм автоматичною гарматою Mk3. Раніше стало відомо, що компанія взялась за виробництво системи для України.

Розширюємо горизонти співпраці України та Італії в галузі ВПК. Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок — ППО малого радіусу дії Skynex. Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, — написав Шмигаль у своїх соцмережах.

Шмигаль також розповів, що Україна розглядає можливість спільного виробництва компонентів цих систем.

26 квітня Повітряні сили ЗСУ опублікували перше відео бойового чергування зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні.