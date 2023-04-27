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Ракурс
Рашисты ударили «Калибрами» по Николаеву, есть попадания и жертвы

Рашисты ударили «Калибрами» по Николаеву, есть попадания и жертвы (ФОТО)

27 апр 2023, 07:49
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Щонайменше одна людина загинула, ще 23, включаючи дитину, дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву.


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Атака була здійснена з акваторії Чорного моря за допомогою чотирьох ракет «Калібр», повідомили в ОК «Південь».

Рашисти вдарили "Калібрами" по Миколаєву, є влучання і жертви

Внаслідок удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі ліквідовані, триває розбір конструкцій.

Рашисти вдарили "Калібрами" по Миколаєву, є влучання і жертви

Рашисти вдарили "Калібрами" по Миколаєву, є влучання і жертви

Источник: Ракурс


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