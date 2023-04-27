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Рашисты ударили «Калибрами» по Николаеву, есть попадания и жертвы
Рашисты ударили «Калибрами» по Николаеву, есть попадания и жертвы (ФОТО)https://racurs.ua/n182416-rashisty-udarili-kalibrami-po-nikolaevu-est-popadaniya-i-jertvy-foto.htmlРакурс
Щонайменше одна людина загинула, ще 23, включаючи дитину, дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву.
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Атака була здійснена з акваторії Чорного моря за допомогою чотирьох ракет «Калібр», повідомили в ОК «Південь».
Внаслідок удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі ліквідовані, триває розбір конструкцій.
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