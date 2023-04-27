Рашисти вдарили "Калібрами" по Миколаєву, є влучання і жертви

https://racurs.ua/ua/n182416-rashysty-vdaryly-kalibramy-po-mykolaievu-ie-vluchannya-i-jertvy-foto.html

Ракурс

Щонайменше одна людина загинула, ще 23, включаючи дитину, дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву.

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Атака була здійснена з акваторії Чорного моря за допомогою чотирьох ракет «Калібр», повідомили в ОК «Південь».

Внаслідок удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі ліквідовані, триває розбір конструкцій.