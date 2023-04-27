Россияне продолжают медленно продвигаться в Бахмуте - ISW

https://racurs.ua/n182418-rossiyane-prodoljaut-medlenno-prodvigatsya-v-bahmute-isw.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі підтверджує, серед іншого, повідомлення з різних джерел про те, що ПВК «Вагнера» просунулась ще на кілька десятків метрів у деяких місцях Бахмута.

.

Геолокована зйомка, опублікована 26 квітня, показує, що російські війська просунулися до 1-ї Лісової вулиці в західній частині Бахмута (у кількох кварталах від вулиці Ювілейної, яка йде в Хромово), — пише ISW.

Автори зведення зазначають, що, за повідомленнями російських військових блогерів, вагнерівці просунулися і далі, до перехрестя Ювілейної та Чайковського.

Це перехрестя від 1-ї Лісової вулиці відокремлює лише один квартал приватних будинків.

ISW також нагадує, що за його оцінкою, опублікованою раніше, росіяни захопили вже приблизно 85% території Бахмуту.

Невеликий поступ росіян ISW відзначає і на авдіївському напрямку.

Геолокована зйомка, опублікована 26 квітня, показує обмежені територіальні придбання російських сил на захід від шосе Н-20 Донецьк-Краматорськ-Слов'янськ, — йдеться у зведенні.

Йдеться про ділянку фронту в районі Новобахмутівки за десять кілометрів на північ від Авдіївки, яку росіяни намагаються охопити з півночі та півдня.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що за добу ворог провів 54 атаки.

Ідуть важкі бої за Бахмут. Також на цьому напрямі росіяни атакували Оріхово-Васильівку та Іванівське.

На захід від Донецька бої йшли за Авдіївку, Північне, Першотравневе та Мар’їнку.

На інших напрямах противник або веде оборону, або вдосконалює зміцнення.