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Россияне продолжают медленно продвигаться в Бахмуте - ISW
Россияне продолжают медленно продвигаться в Бахмуте — ISWhttps://racurs.ua/n182418-rossiyane-prodoljaut-medlenno-prodvigatsya-v-bahmute-isw.htmlРакурс
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі підтверджує, серед іншого, повідомлення з різних джерел про те, що ПВК «Вагнера» просунулась ще на кілька десятків метрів у деяких місцях Бахмута.
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Геолокована зйомка, опублікована 26 квітня, показує, що російські війська просунулися до 1-ї Лісової вулиці в західній частині Бахмута (у кількох кварталах від вулиці Ювілейної, яка йде в Хромово), — пише ISW.
Автори зведення зазначають, що, за повідомленнями російських військових блогерів, вагнерівці просунулися і далі, до перехрестя Ювілейної та Чайковського.
Це перехрестя від 1-ї Лісової вулиці відокремлює лише один квартал приватних будинків.
ISW також нагадує, що за його оцінкою, опублікованою раніше, росіяни захопили вже приблизно 85% території Бахмуту.
Невеликий поступ росіян ISW відзначає і на авдіївському напрямку.
Геолокована зйомка, опублікована 26 квітня, показує обмежені територіальні придбання російських сил на захід від шосе Н-20 Донецьк-Краматорськ-Слов'янськ, — йдеться у зведенні.
Йдеться про ділянку фронту в районі Новобахмутівки за десять кілометрів на північ від Авдіївки, яку росіяни намагаються охопити з півночі та півдня.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що за добу ворог провів 54 атаки.
Ідуть важкі бої за Бахмут. Також на цьому напрямі росіяни атакували Оріхово-Васильівку та Іванівське.
На захід від Донецька бої йшли за Авдіївку, Північне, Першотравневе та Мар’їнку.
На інших напрямах противник або веде оборону, або вдосконалює зміцнення.
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