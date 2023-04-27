В Мелитополе подорвали коллаборанта из оккупационной полиции

Взрыв в Мелитополе ликвидировал коллаборанта из оккупационной полиции

https://racurs.ua/n182421-v-melitopole-podorvali-kollaboranta-iz-okkupacionnoy-policii.html

Ракурс

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух.

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Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Вибух у Мелітополі стався поблизу будинку одного з колаборантів, який займав керівну посаду в так званих правоохоронних органах окупантів. Постраждалого госпіталізовано. Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5.20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на бік ворога, — повідомив Федоров.

Міщенко перейшов на бік росії після окупації Мелітополя. Російські пабліки пишуть, що поплічник ворога «активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції рф».

Російські Telegram-канали повідомляють, що підірвали 42-річного співробітника поліції Олександра Міщенка. Він нібито помер у лікарні.

Український журналіст Андрій Цаплієнко написав, що Міщенко був заступником начальника фейкового УВС у Запорізькій області з кадрових питань. Саме цей зрадник забезпечував охорону начальнику військово-цивільної адміністрації Мелітополя Галині Данильченко під час проведення масових заходів. У решту часу стару гауляйтерку стережуть чеченці.