Люди отвыкли, была немного паника - Мэр об атаке рф на Николаев

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів деталі нічного удару російських виродків по місту.

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В ефірі «Радіо Свобода» він повідомив, що таких обстрілів в місті не було від Нового року, тому «люди відвикли, була трохи паніка».

Наразі міська влада підраховує кількість людей, яких треба розселити. Після удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару.

Військових об'єктів біля місця попадання немає та й військових в Миколаєві зараз майже немає, — повідомив мер.

В ОК «Південь» раніше розповіли, що війська рф вдарили чотирма «Калібрами» — оскільки це високоточна зброя, там це називають терором мирного населення.

Одна людина загинула, ще щонайменше 23 поранені, серед яких одна дитина, повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.