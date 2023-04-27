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Ракурс
Люди відвикли, була трохи паніка - мер про атаку рф на Миколаїв

Люди відвикли, була трохи паніка — Мер про атаку рф на Миколаїв (ВІДЕО)

27 кві 2023, 09:48
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів деталі нічного удару російських виродків по місту.


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В ефірі «Радіо Свобода» він повідомив, що таких обстрілів в місті не було від Нового року, тому «люди відвикли, була трохи паніка».

Наразі міська влада підраховує кількість людей, яких треба розселити. Після удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару.

Військових об'єктів біля місця попадання немає та й військових в Миколаєві зараз майже немає, — повідомив мер.

В ОК «Південь» раніше розповіли, що війська рф вдарили чотирма «Калібрами» — оскільки це високоточна зброя, там це називають терором мирного населення.

Одна людина загинула, ще щонайменше 23 поранені, серед яких одна дитина, повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Ракети спрямували з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення — очевидний факт терору мирного населення, — заявив речник.

Джерело: Ракурс


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