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Зеленський показав наслідки обстрілу Миколаєва
Зеленський показав наслідки нічного ракетного обстрілу Миколаєва (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182420-zelenskyy-pokazav-naslidky-nichogo-raketnogo-obstrilu-mykolaieva-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічого ракетного обстрілу Миколаєва.
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У ролику, який президент розмістив у своїх соцмережах, видно шестиповерховий житловий будинок, який залишився без вікон та даху, а також історичну будівлю адміралтейства. Це вулиці Набережна та Адміральська в обласному центрі. Поруч також знаходиться будівля Миколаївського суднобудівного заводу.
Вночі росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. Наразі відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, — підписав відео глава держави.
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