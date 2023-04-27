Зеленський показав наслідки обстрілу Миколаєва

https://racurs.ua/ua/n182420-zelenskyy-pokazav-naslidky-nichogo-raketnogo-obstrilu-mykolaieva-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічого ракетного обстрілу Миколаєва.

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У ролику, який президент розмістив у своїх соцмережах, видно шестиповерховий житловий будинок, який залишився без вікон та даху, а також історичну будівлю адміралтейства. Це вулиці Набережна та Адміральська в обласному центрі. Поруч також знаходиться будівля Миколаївського суднобудівного заводу.