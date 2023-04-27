Ракурсhttps://racurs.ua/
"Мариупольский мясник" генерал Мизинцев снят с должности в минобороны россии
«Мариупольский мясник» генерал Мизинцев снят с должности в минобороны россииhttps://racurs.ua/n182428-mariupolskiy-myasnik-general-mizincev-snyat-s-doljnosti-v-minoborony-rossii.htmlРакурс
Російські Telegram-канали повідомляють про звільнення заступника міністра оборони росії — «маріупольского різника» Михайла Мізінцева.
.
Про звільнення Мізінцева написали провійськовий Telegram-канал «Рибак» і «воєнкор» Алєксандр Сладков. Ця інформація офіційно не підтверджена.
Мізінцева призначили на посаду заступника міністра оборони росії у вересні 2022 року. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії.
Британські, європейські та українські ЗМІ називали Мізінцева «маріупольским різником» і звинувачували його в жорстокому поводженні з мирним населенням під час осади Маріуполя.
Не він перший — не він останній. «Слово і діло» нагадало про інших цапів відбувайл-генералів, яких звільнили раніше.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...