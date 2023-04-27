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"Маріупольський різник" генерал Мізінцев знятий з посади в Міноборони росії
«Маріупольський різник» генерал Мізінцев знятий з посади в Міноборони росіїhttps://racurs.ua/ua/n182428-mariupolskyy-riznyk-general-mizincev-znyatyy-z-posady-v-minoborony-rosiyi.htmlРакурс
Російські Telegram-канали повідомляють про звільнення заступника міністра оборони росії — «маріупольского різника» Михайла Мізінцева.
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Про звільнення Мізінцева написали провійськовий Telegram-канал «Рибак» і «воєнкор» Алєксандр Сладков. Ця інформація офіційно не підтверджена.
Мізінцева призначили на посаду заступника міністра оборони росії у вересні 2022 року. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії.
Британські, європейські та українські ЗМІ називали Мізінцева «маріупольским різником» і звинувачували його в жорстокому поводженні з мирним населенням під час осади Маріуполя.
Не він перший — не він останній. «Слово і діло» нагадало про інших цапів відбувайл-генералів, яких звільнили раніше.
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