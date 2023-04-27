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Ракурс
«Волки Да Винчи» зачистили от россиян лесополосу, ведущую на Бахмут

«Волки Да Винчи» зачистили от россиян посадку, ведущую на Бахмут (ВИДЕО)

27 апр 2023, 15:57
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Рота «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», який входить до складу 67-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала відеозапис зачистки лісосмуги, яка веде до «дороги життя» на Бахмут.


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Зачистка тієї самої посадки, яка веде до останньої дороги на Бахмут. Працюють артилерія та рота «Гонор», батальйону «Вовки Да Вінчі», — йдеться у повідомленні батальйону.

Нагадаємо, напередодні військові оприлюднили відео бою з російською штурмовою групою, яка впритул наблизилася до позицій роти «Гонор», котрі прикривають дорогу на Бахмут. На позиції було четверо бійців «Гонору» з 1-го батальйону і ще шестеро бійців 4-ї окремої танкової бригади. Росіяни здійснили артобстріл, а тоді кинули в наступ штурмову групу «Вагнера». Внаслідок бою російська група знищена повністю — ліквідовано дев’ятьох росіян. Решту атакуючої групи добила у траншеях артилерія. Під час перестрілки захисники України втрат не мали.

Источник: Ракурс


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