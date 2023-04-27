ВСУ из HIMARS ударили по скоплению техники и россиян в Бахмуте

https://racurs.ua/n182433-vsu-iz-himars-udarili-po-skopleniu-tehniki-i-rossiyan-v-bahmute-video.html

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Збройні сили України з американської реактивної артилерійської системи HIMARS влучили по розташуванню військової техніки і живої сили російських окупантів у Бахмуті. Знищували армію загарбників воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.

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