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ВСУ из HIMARS ударили по скоплению техники и россиян в Бахмуте
ВСУ из HIMARS ударили по скоплению техники и россиян в Бахмуте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182433-vsu-iz-himars-udarili-po-skopleniu-tehniki-i-rossiyan-v-bahmute-video.htmlРакурс
Збройні сили України з американської реактивної артилерійської системи HIMARS влучили по розташуванню військової техніки і живої сили російських окупантів у Бахмуті. Знищували армію загарбників воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.
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Бої за Бахмут. Робота РСЗВ «Himars» у координації з 93 ОМБр. Позиції українських військових знаходяться за 50−100 м від місця прильоту, проте висока точність РСЗВ дозволяє завдавати точних ударів, — йдеться у повідомленні.
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