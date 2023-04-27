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Ракурс
ВСУ из HIMARS ударили по скоплению техники и россиян в Бахмуте

ВСУ из HIMARS ударили по скоплению техники и россиян в Бахмуте (ВИДЕО)

27 апр 2023, 16:25
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Збройні сили України з американської реактивної артилерійської системи HIMARS влучили по розташуванню військової техніки і живої сили російських окупантів у Бахмуті. Знищували армію загарбників воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.


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Бої за Бахмут. Робота РСЗВ «Himars» у координації з 93 ОМБр. Позиції українських військових знаходяться за 50−100 м від місця прильоту, проте висока точність РСЗВ дозволяє завдавати точних ударів, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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