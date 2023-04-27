Нацгвардейцы удержали жизненно важные логистические пути на западе Бахмута

https://racurs.ua/n182437-nacgvardeycy-uderjali-jiznenno-vajnye-logisticheskie-puti-na-zapade-bahmuta.html

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Нацгвардійці утримали життєво важливі логістичні шляхи на заході Бахмута.

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Про це на брифінгу в Military Media Center сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, на Бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та завдано нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

Полковник Уршалович розповів, що московити, маючи чисельну перевагу та не рахуючись з втратами, «намагаються просуватися по тілах своїх загиблих, і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як суттєвий успіх».

На Авдіївському напрямку протягом минулого тижня противник продовжував безуспішні наступальні дії.

Уршалович повідомив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі й техніці в районах населених пунктів Мар’їнка, Спартак, Піски.

Тим часом ворог перейшов до оборони на Запорізькому напрямку. Полковник заявив, що «не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли наших позицій».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі підтверджує, серед іншого, повідомлення з різних джерел про те, що ПВК «Вагнера» просунулась ще на кілька десятків метрів у деяких місцях Бахмута.