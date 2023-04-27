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Адвокат Медведчука и Шария работает на оккупантов Херсонщины
Адвокат Медведчука и Шария работает на оккупантов Херсонщиныhttps://racurs.ua/n182447-advokat-medvedchuka-i-shariya-rabotaet-na-okkupantov-hersonschiny.htmlРакурс
Адвокат державного зрадника Віктора Медведчука та проросійського пропагандиста Анатолія Шарія Валентин Рибін нині працює в окупаційному уряді Херсонщини і готується до «виборів» від російської «єдиної росіі». Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.
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Рибін виїхав з України у березні як батько трьох малолітніх дітей. Коли і як саме він опинився на тимчасово окупованій території України, невідомо. Зараз адвокат працює «директором департаменту» в окупаційному так званому «міністерстві інформполітики». Також він вступив у путінську партію «єдина росія» й планує балотуватися на так званих виборах.
Своїм «прямим обов’язком» Рибін називає «допомогу „єдиній росіі“ у встановленні правопорядку на нових територіях».
Нагадаємо, Рибін був адвокатом обвинувачених у розстрілі учасників Майдану, російських полонених десантників, колаборантів і підозрюваних у держзраді політиків і співробітників СБУ часів Януковича.
У липні 2022 року йому повідомили про підозру тільки за ч.1 ст. 436−2 КК — виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.
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