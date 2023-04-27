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Новый взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе - мэр
Новый взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе — мэрhttps://racurs.ua/n182451-novyy-vzryv-progremel-v-okkupirovannom-melitopole-mer.htmlРакурс
Вибух у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав ввечері 27 квітня. Йдеться про одиночний вибух. Про це повідомив у четвер міський голова Іван Федоров.
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Мелітополь, гучно! Вкотре за день. У поки що окупованому місті пролунав одиночний вибух, чули жителі північних районів. Уточнюємо інформацію, — вказав чиновник.
Представник окупаційної адміністрації Запорізької області володимир рогов заявив, що поки не ясно чи був це саме вибух.
Нагадаємо, вранці у Мелітополі також пролунав вибух, яким були денацифіковані одразу два зрадники: Олександр Міщенко, який після окупації став заступником начальника фейкового УВС Запорізької області і топ-охоронцем гауляйтера Мелітополя Галини Данильченко. Також було поранено Юрія Акімова — водія-помічника Міщенка.
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