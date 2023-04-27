Черговий вибух пролунав в окупованому Мелітополі — мер

https://racurs.ua/ua/n182451-chergovyy-vybuh-prolunav-v-okupovanomu-melitopoli-mer.html

Ракурс

Вибух у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав ввечері 27 квітня. Йдеться про одиночний вибух. Про це повідомив у четвер міський голова Іван Федоров.

.

Мелітополь, гучно! Вкотре за день. У поки що окупованому місті пролунав одиночний вибух, чули жителі північних районів. Уточнюємо інформацію, — вказав чиновник.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області володимир рогов заявив, що поки не ясно чи був це саме вибух.

Нагадаємо, вранці у Мелітополі також пролунав вибух, яким були денацифіковані одразу два зрадники: Олександр Міщенко, який після окупації став заступником начальника фейкового УВС Запорізької області і топ-охоронцем гауляйтера Мелітополя Галини Данильченко. Також було поранено Юрія Акімова — водія-помічника Міщенка.