Иран захватил иностранный нефтяной танкер - ВМС США

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Військово-морські сили США заявили, що Іран захопив нафтовий танкер, який йшов в Оманській затоці під прапором Маршаллових Островів. Інцидент стався у четвер на тлі зростання напруги навколо ядерної програми Тегерана.

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П’ятий флот ВМС США на Близькому Сході ідентифікував судно як Advantage Sweet, яке прибуло із Кувейту. Його пункт призначення — Х’юстон, Техас, пише «Голос Америки».

Танкер Advantage Sweet подав сигнал небезпеки о 13.15, перебуваючи в міжнародних водах. Дані супутникового відстеження судна від MarineTraffic.com показали, що воно перебуває в Оманській затоці на північ від столиці Оману Маскат станом на 27 квітня.

Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність. Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер, — йдеться у заяві 5-го флоту.

Державне інформагентство Ірану IRNA вказало, що Тегеран конфіскував Advantage Sweet після того, як «невідоме судно зіткнулося з іранським судном минулої ночі в Перській затоці, внаслідок чого кілька іранських членів екіпажу зникли безвісти та дістали поранення».

У цій операції есмінець «Біндер» військово-морського флоту армії за рішенням суду захопив судно-порушник, яке йшло під прапором Маршаллових Островів, і направив його в прибережні води Ісламської Республіки Іран, — йдеться в повідомленні.

Фірма морської безпеки Dryad Global заявила, що залякування Ірану в Перській та Оманській затоках відповідає усталеній моделі поведінки, коли Іран нападає на судна. Це вже щонайменше п’яте комерційне судно, захоплене Тегераном за останні два роки.

Менеджер судна, турецька фірма, не відповіла на запити про коментарі. Його зазначеним власником виявилася китайська компанія.