Датчики радиации для обнаружения ядерного взрыва Украина получила от США. Фото:

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США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів.

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Ці пристрої можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби. Також вони здатні підтвердити джерело атаки. Фахівці Національного управління з ядерної безпеки США вже встановлюють їх, навчають персонал і займаються моніторингом даних. Такі датчики встановлять «по всьому регіону». Про це повідомляє видання The New York Times.

Частковою метою розгортання таких датчиків є те, що в разі ядерного удару причетність до неї агресора можна буде перевірити. Також зазначається, що розгорнуті датчики не дадуть російській федерації завдати ядерного удару по Україні та залишитися непричетними.

Ядерні експерти вважають, що інформація про таке озброєння, яка буде загальнодоступною, змусить країну-агресора утриматися від ядерного удару. Бо ж США зможуть викрити те, що називається операцією під хибним прапором.

Наприклад, росія може неправдиво заявити, що Україна влаштувала ядерний вибух на полі бою. Але теоретично, маючи сенсорну мережу, США зможуть вказати на власний аналіз ядерної атрибуції, щоб показати, що атаку насправді здійснила рф, — йдеться в статті.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор володимир путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території білорусі. Також він підтвердив передачу диктатору олександру лукашенку одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.

Джерело: The New York Times