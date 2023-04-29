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Удар по многоэтажке в Умани - 23 погибших, в том числе четверо детей
Удар по многоэтажке в Умани — 23 погибших, в том числе четверо детейhttps://racurs.ua/n182490-udar-po-mnogoetajke-v-umani-23-pogibshih-v-tom-chisle-chetvero-detey.htmlРакурс
Кількість загиблих в Умані зросла до 23 людей. Про це вранці 29 квітня повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Відомо, що серед загиблих четверо дітей.
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Станом на 6.00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них чотири дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Там додали, що психологи надали допомогу 115 громадянам.
Нині проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. Вивезено 247 куб. м будівельних залишків. На місці події працюють 27 одиниць техніки та 106 рятувальників, а також інші служби.
Нагадаємо, вранці 28 квітня росія масово атакувала Україну крилатими ракетами. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет і два дрони. Дві ракети впали на багатоповерхівку в Умані. У Дніпрі через цю ракетну атаку загинули жінка і дворічна дитина.
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