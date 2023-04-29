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Нефтебаза догорает в Севастополе — россия заявила об ударе беспилотника

Нефтебаза догорает в Севастополе — россия заявила об ударе беспилотника (ВИДЕО)

29 апр 2023, 08:32
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Нафтобаза палає у Севастополі на території Козачої бухти. На відеозаписах, поширених у соцмережах місцевими мешканцями тимчасово окупованого Криму, видно, що дим над містом підіймається на сотні метрів вгору.


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Окупаційна «влада» стверджує, що ситуація «під контролем» і «загрози цивільним об'єктам немає". Окрім цього, росіяни стверджують, що внаслідок пожежі «ніхто не постраждав».

Окупанти визнали, що горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. Площа пожежі нібито сягає близько 1 тис. кв. м.

Сьогодні вранці загарбники заявили, що не евакуйовуватимуть жителів району, де горить нафтобаза.

Источник: Ракурс


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