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Нафтобаза догорає у Севастополі — росія каже про удар безпілотника

Нафтобаза догорає у Севастополі — росія каже про удар безпілотника (ВІДЕО)

29 кві 2023, 08:32
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Нафтобаза палає у Севастополі на території Козачої бухти. На відеозаписах, поширених у соцмережах місцевими мешканцями тимчасово окупованого Криму, видно, що дим над містом підіймається на сотні метрів вгору.


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Окупаційна «влада» стверджує, що ситуація «під контролем» і «загрози цивільним об'єктам немає". Окрім цього, росіяни стверджують, що внаслідок пожежі «ніхто не постраждав».

Окупанти визнали, що горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. Площа пожежі нібито сягає близько 1 тис. кв. м.

Сьогодні вранці загарбники заявили, що не евакуйовуватимуть жителів району, де горить нафтобаза.

Джерело: Ракурс


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