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ВСУ уничтожили уже 190 тысяч россиян, за сутки – 580
ВСУ уничтожили уже 190 тысяч россиян, за сутки — 580https://racurs.ua/n182493-vsu-unichtojili-uje-190-tysyach-rossiyan-za-sutki-580.htmlРакурс
Окупаційна армія росії впродовж доби 28 квітня втратили ще 580 своїх солдатів та десятки одиниць техніки.
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Про це повідомляє у суботу Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 190 тис. 40 (+580 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 697 (+3 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 184 (+3 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 908 (+3 од.);
РСЗВ — 543;
засоби ППО — 294;
літаків — 308;
гелікоптерів — 294;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 471 (+4);
крилаті ракети — 932 (+21);
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 836 (+17 од.);
спеціальної техніки — 355 (+2).
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді! — підсумували у Генштабі.
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