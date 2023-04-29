ВСУ уничтожили уже 190 тысяч россиян, за сутки – 580

https://racurs.ua/n182493-vsu-unichtojili-uje-190-tysyach-rossiyan-za-sutki-580.html

Ракурс

Окупаційна армія росії впродовж доби 28 квітня втратили ще 580 своїх солдатів та десятки одиниць техніки.

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Про це повідомляє у суботу Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 190 тис. 40 (+580 осіб ліквідовано за добу);

танків — 3 тис. 697 (+3 од.);

бойових броньованих машин — 7 тис. 184 (+3 од.);

артилерійських систем — 2 тис. 908 (+3 од.);

РСЗВ — 543;

засоби ППО — 294;

літаків — 308;

гелікоптерів — 294;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 471 (+4);

крилаті ракети — 932 (+21);

кораблі /катери — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 836 (+17 од.);

спеціальної техніки — 355 (+2).