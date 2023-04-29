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Ракурс
ВСУ уничтожили уже 190 тысяч россиян, за сутки – 580

ВСУ уничтожили уже 190 тысяч россиян, за сутки — 580

29 апр 2023, 09:20
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Окупаційна армія росії впродовж доби 28 квітня втратили ще 580 своїх солдатів та десятки одиниць техніки.


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Про це повідомляє у суботу Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 190 тис. 40 (+580 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 697 (+3 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 184 (+3 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 908 (+3 од.);

  • РСЗВ — 543;

  • засоби ППО — 294;

  • літаків — 308;

  • гелікоптерів — 294;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 471 (+4);

  • крилаті ракети — 932 (+21);

  • кораблі /катери — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 836 (+17 од.);

  • спеціальної техніки — 355 (+2).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді! — підсумували у Генштабі.

Источник: Ракурс


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