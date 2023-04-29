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Боксера Усика заметили на передовой
Боксера Усика заметили на передовой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182500-boksera-usika-zametili-na-peredovoy-video.htmlРакурс
Український боксер Олександр Усик, якого неодноразово критикували за підтримку УПЦ МП та недвозначну відповідь на запитання «чий Крим?» приїхав на передову й поспілкувався українською мовою.
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Про це 29 квітня повідомив у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Він також оприлюднив відео Усика у військовій формі.
Чемпіон світу за версіями WBO, IBO та IBF зустрівся із захисниками України. Цього разу локацію приїзду Усика не розкривали.
У соцмережах з’явилося відео, як боксер нібито стріляє з міномета по позиціях росіян.
Нагадаємо, Усик займався відбудовою житлових масивів, які зруйнували воєнні злочинці росії. Також боксер є амбасадором платформи UNITED24. Наразі спортсмен чекає на офіційне підтвердження свого наступного поєдинку.
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