Силы обороны Таврического направления прокомментировали взрывы в Севастополе

https://racurs.ua/n182509-sily-oborony-prokommentirovali-vzryvy-v-sevastopole-video.html

Ракурс

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський оригінально прокоментував ранкові вибухи на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

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Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю бавовну, з доставкою у Крим, — зазначив Дмитрашківський.

Нагадаємо, нафтобаза досі палає у тимчасово окупованому російської армією Севастополі на території Козачої бухти. На відеозаписах, поширених у соцмережах місцевими мешканцями тимчасово окупованого Криму, видно, що дим над містом підіймається на сотні метрів вгору. Окупанти заявили про пошкодження чотирьох цистерн. За попередніми даними у нафтобазу поцілили два невідомі безпілотники.