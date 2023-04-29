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Ракурс
Силы обороны Таврического направления прокомментировали взрывы в Севастополе

Силы обороны прокомментировали взрывы в Севастополе (ВИДЕО)

29 апр 2023, 14:40
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Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський оригінально прокоментував ранкові вибухи на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.


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Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю бавовну, з доставкою у Крим, — зазначив Дмитрашківський.

Нагадаємо, нафтобаза досі палає у тимчасово окупованому російської армією Севастополі на території Козачої бухти. На відеозаписах, поширених у соцмережах місцевими мешканцями тимчасово окупованого Криму, видно, що дим над містом підіймається на сотні метрів вгору. Окупанти заявили про пошкодження чотирьох цистерн. За попередніми даними у нафтобазу поцілили два невідомі безпілотники.

Источник: Ракурс


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