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Сили оборони Таврійського напрямку прокоментували вибухи у Севастополі
Сили оборони Таврійського напрямку прокоментували вибухи у Севастополі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182509-syly-oborony-tavriyskogo-napryamku-prokomentuvaly-vybuhy-u-sevastopoli-video.htmlРакурс
Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський оригінально прокоментував ранкові вибухи на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.
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Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю бавовну, з доставкою у Крим, — зазначив Дмитрашківський.
Нагадаємо, нафтобаза досі палає у тимчасово окупованому російської армією Севастополі на території Козачої бухти. На відеозаписах, поширених у соцмережах місцевими мешканцями тимчасово окупованого Криму, видно, що дим над містом підіймається на сотні метрів вгору. Окупанти заявили про пошкодження чотирьох цистерн. За попередніми даними у нафтобазу поцілили два невідомі безпілотники.
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