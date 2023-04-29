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“Білі вовки” СБУ влаштували «гарячі ночі» росіянам — знищено 21 ціль
«Білі вовки» СБУ влаштували «гарячі ночі» росіянам — знищено 21 ціль (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182507-bili-vovky-sbu-vlashtuvaly-garyachi-nochi-rosiyanam-znyscheno-21-cil-video.htmlРакурс
Служба безпеки України 29 квітня оприлюднила відеозапис результатів роботи бійців Центру спецоперацій «А» з підрозділу «Білий вовк». Впродовж квітня захисники України демілітаризували 21 ворожу ціль.
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Серед них:
чотири російських танки Т-90 і Т-72;
дев’ять БМП і один БРТ;
три опорні пункти окупантів;
інший військовий транспорт: МТБЛ, «Урал» тощо.
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