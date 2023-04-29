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“Білі вовки” СБУ влаштували «гарячі ночі» росіянам — знищено 21 ціль

«Білі вовки» СБУ влаштували «гарячі ночі» росіянам — знищено 21 ціль (ВІДЕО)

29 кві 2023, 14:24
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Служба безпеки України 29 квітня оприлюднила відеозапис результатів роботи бійців Центру спецоперацій «А» з підрозділу «Білий вовк». Впродовж квітня захисники України демілітаризували 21 ворожу ціль.


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Серед них:

  • чотири російських танки Т-90 і Т-72;

  • дев’ять БМП і один БРТ;

  • три опорні пункти окупантів;

  • інший військовий транспорт: МТБЛ, «Урал» тощо.

Джерело: Ракурс


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