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«Белые волки» СБУ устроили «горячие ночи» россиянам — уничтожена 21 цель

«Белые волки» СБУ устроили «горячие ночи» россиянам — уничтожена 21 цель (ВИДЕО)

29 апр 2023, 14:24
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Служба безпеки України 29 квітня оприлюднила відеозапис результатів роботи бійців Центру спецоперацій «А» з підрозділу «Білий вовк». Впродовж квітня захисники України демілітаризували 21 ворожу ціль.


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Серед них:

  • чотири російських танки Т-90 і Т-72;

  • дев’ять БМП і один БРТ;

  • три опорні пункти окупантів;

  • інший військовий транспорт: МТБЛ, «Урал» тощо.

Источник: Ракурс


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