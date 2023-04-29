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На временно оккупированных территориях Луганщины возник гуманитарный кризис, фото: EU Civil Protection and Humanitarian Aid

На оккупированной Луганщине гуманитарный кризис, гражданским не хватает медикаментов — ЦНС

29 апр 2023, 18:26
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На тимчасово окупованих територіях Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.


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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цивільне населення не може отримати медичні послуг після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів.

Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів, — наголошують у ЦНС.

Крім того, суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності.

Разом зі зростанням цін — зростає безробіття, — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, за інформацією ЦНС, окупанти наприкінці навчального року планують депортувати всіх школярів з Горлівки.

Источник: Ракурс


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