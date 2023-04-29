На оккупированной Луганщине гуманитарный кризис, гражданским не хватает медикаментов — ЦНСhttps://racurs.ua/n182515-na-okkupirovannoy-luganschine-gumanitarnyy-krizis-grajdanskim-ne-hvataet-medikamentov-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що цивільне населення не може отримати медичні послуг після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів.
Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів, — наголошують у ЦНС.
Крім того, суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності.
Разом зі зростанням цін — зростає безробіття, — зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, за інформацією ЦНС, окупанти наприкінці навчального року планують депортувати всіх школярів з Горлівки.