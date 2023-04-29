Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На тимчасово окупованих територіях Луганщини виникла гуманітарна криза, фото: EU Civil Protection and Humanitarian Aid

На окупованій Луганщині гуманітарна криза, цивільним не вистачає медикаментів — ЦНС

29 кві 2023, 18:26
999

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.


.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цивільне населення не може отримати медичні послуг після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів.

Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів, — наголошують у ЦНС.

Крім того, суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності.

Разом зі зростанням цін — зростає безробіття, — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, за інформацією ЦНС, окупанти наприкінці навчального року планують депортувати всіх школярів з Горлівки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів