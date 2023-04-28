В Україні значно скорочується населення

https://racurs.ua/ua/n182469-ukrayina-zitknulasya-z-kryzou-depopulyaciyi-ucheni.html

Ракурс

Україна стикається з кризою депопуляції, яку пересічні українці відчували ще до повномасштабного російського вторгнення.

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Про це свідчать результати дослідження учених з Саутгемптонського університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що Україна має один з найвищих темпів скорочення населення в Європі — населення неухильно зменшується з 1993 року, і ця тенденція була посилена анексією Криму в 2014 році, війною на сході країни та пандемією COVID-19.

Станом на 2021 рік населення України за 20 років скоротилося на понад 10 млн осіб.

До російського вторгнення Україна вже стикалася з «потрійним тягарем» депопуляції — низькою народжуваністю, високою смертністю та значною еміграцією, — наголошують учені. — Російське вторгнення прискорило цей спад таким чином, що ми навряд чи могли собі уявити, коли проводили наше дослідження лише шістьма місяцями раніше.

Щоб зрозуміти, як українці переживають цю депопуляцію, дослідники ще до початку повномасштабного російського вторгнення проводили онлайн фокус-групи в кількох населених пунктах на сході України:

селах;

Маріуполі, який тоді приймав внутрішньо переміщених осіб;

Харкові як прикладу великого міста;

Донецьку, захопленому російсько-терористичними військами.

Результати дослідження показали, що «потрійний тягар» депопуляції був особливо відчутним у селах.

За словами учасників дослідження, відсутність можливостей для працевлаштування, деградація інфраструктури та обмеженість громадського транспорту призвели до того, що все більше людей, особливо молоді, залишають села, — вказано у статті.

Водночас Маріуполь і Харків на момент проведення дослідження зростали за рахунок людей, які приїжджали з навколишніх сіл, і припливу внутрішньо переміщених осіб, які прибули зі сходу України після 2014 року.

Більшість учасників дослідження у Харкові та Маріуполі визнавали переваги приїзду фахівців до своїх міст, але деякі з них були занепокоєні навантаженням на інфраструктуру та ресурси.

Жахливо, що міста, які наші фокус-групи описували як яскраві, жваві та оптимістично налаштовані щодо свого майбутнього, були зруйновані війною з росією. Місця, які були безпечним притулком для людей, переміщених внаслідок конфлікту, тепер опинилися в зоні бойових дій, — наголошують дослідники.

Щодо Донецька, то ситуація в окупованому місті характеризувалася масовим відтоком людей після подій 2014 року.

Мешканці розповідали про порожні квартири, безлюдні райони та моторошно тихі вулиці. Комендантська година з 22.00, яка діяла з початку війни, придушувала будь-яку вечірню активність або нічне життя, — зазначається у статті.

Учені наголошують — ще до початку повномасштабного російського вторгнення депопуляція мала жахливі наслідки для України, призводячи до:

скорочення робочої сили;

різкого старіння населення;

загальної відсутності розвитку.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація погіршилася тим, що люди в досліджуваних регіонах були переміщені, позбавлені засобів до існування, затримані, примусово депортовані, мобілізовані до російської армії або з ними сталися ще гірші випадки.