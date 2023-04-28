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Ракурс
Росіяни планують вивезти дітей із Горлівки

Рашисти планують депортувати дітей з окупованої Горлівки — ЦНС

28 кві 2023, 15:29
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Російські окупанти продовжують проводити політику геноциду, спрямовану на викрадення українських дітей.


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Зокрема, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом евакуації. Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми. Це робиться для того, аби вивезти українців до рф й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність, — наголошують у ЦНС. — Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни використовують дитячі освітні заклади тимчасово окупованих територій України для облаштування своїх військових баз.

Джерело: Ракурс


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