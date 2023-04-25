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Ракурс
Окупанти облаштовують військові бази в дитячих таборах. Фото: armyinform

Окупанти облаштовують військові бази в дитячих таборах — Генштаб

25 кві 2023, 20:48
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Дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій України ворог використовує як військові бази.


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Росіяни перетворюють їх на військові об'єкти, а дітьми та викладачами прикриваються наче «живим щитом». Так, в Урзуфі Маріупольського району Донецької області на території одного з дитячих таборів російське командування розмістило до 200 мобілізованих військовослужбовців армії рф. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 квітня.

А на території окупованої частини Запорізької області ворог готується розпочати примусову евакуацію українців з міста Кам’янка-Дніпровська. Як повідомив у Telegram голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, до міста вже почали прибувати спеціальні автобуси.

Загарбники вже почали вивозити топ-колаборантів, але місцеві жителі хвилюються через такі події. Вони бояться, що ворог після свого відходу може влаштувати якусь провокацію, щоб звинуватити у цьому українських військових.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву заявляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України у кожній школі відкривають осередки так званого «двіженіє первих», де заохочують місцевих школярів писати доноси на батьків.

Джерело: Ракурс


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