Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Паника в Севастополе - после удара по нефтебазе рашисты усомнились в своей ПВО

Паника в Севастополе — после удара по нефтебазе рашисты усомнились в своей ПВО

30 апр 2023, 08:28
999

Нафтобаза, яка спалахнула в Криму, забезпечувала пальним російські кораблі, які запускали ракети по Україні.


.

Про це повідомили в Генштабі.

В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тис. тонн. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів", — зазначили у ранковому звіті.

Також в Генштабі повідомили, що відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії.

Зокрема, росіяни активно обговорюють нездатність своєї ППО забезпечити безпеку стратегічних об'єктів.

Своєю чергою, відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії, — сказано у зведенні Генштабу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров