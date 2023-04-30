Паника в Севастополе - после удара по нефтебазе рашисты усомнились в своей ПВО

https://racurs.ua/n182523-panika-v-sevastopole-posle-udara-po-neftebaze-rashisty-usomnilis-v-svoey-pvo.html

Ракурс

Нафтобаза, яка спалахнула в Криму, забезпечувала пальним російські кораблі, які запускали ракети по Україні.

.

Про це повідомили в Генштабі.

В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тис. тонн. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів", — зазначили у ранковому звіті.

Також в Генштабі повідомили, що відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії.

Зокрема, росіяни активно обговорюють нездатність своєї ППО забезпечити безпеку стратегічних об'єктів.