Ракурсhttps://racurs.ua/
Паніка у Севастополі - після удару по нафтобазі рашисти засумнівалися у своїй ППО
Паніка у Севастополі — після удару по нафтобазі рашисти засумнівалися у своїй ППОhttps://racurs.ua/ua/n182523-panika-u-sevastopoli-pislya-udaru-po-naftobazi-rashysty-zasumnivalysya-u-svoyiy-ppo.htmlРакурс
Нафтобаза, яка спалахнула в Криму, забезпечувала пальним російські кораблі, які запускали ракети по Україні.
.
Про це повідомили в Генштабі.
В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тис. тонн. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів", — зазначили у ранковому звіті.
Також в Генштабі повідомили, що відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії.
Зокрема, росіяни активно обговорюють нездатність своєї ППО забезпечити безпеку стратегічних об'єктів.
Своєю чергою, відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії, — сказано у зведенні Генштабу.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...